هيئة النزاهة والسفارة الإسبانية تتفقان على تسريع إجراءات تنفيذ مذكرة التفاهم

2025-02-24 11:45:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين (24 شباط 2025)، عن اتفاق مع السفارة الإسبانية في العراق على تسريع إجراءات تنفيذ مذكرة التفاهم بين البلدين، في مجال منع الفساد ومكافحته.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "رئيسها محمد علي اللامي استقبل سفيرة مملكة اسبانيا أليثيا ريكو بيرث ديل بولجار".

وأشاد اللامي حسب البيان، بالتعاون بين البلدين، لا سيما في مجال منع الفساد ومُكافحته، مُعرباً عن أمله أن نتمخَّض مُذكَّرة التفاهم المُبرمة بين هيئة النزاهة العراقيَّة والادّعاء العام الإسباني عن مزيدٌ من التعاون وعقد الورش والدورات بما يصبُّ في تطوير مهارات العاملين في مجال مكافحة الفساد في البلدين.

واستعرض رئيس هيئة النزاهة، تجربة العراق في مجال التصدّي لآفة الفساد وجهود هيئة النزاهة التوعويًة والتثقيفيَّة ضمن مساعيها لخلق جيلٍ يؤمن بالنزاهة وقدسية المال العام نابذٍ للفساد ومُرتكبيه، مبدياً الرغبة في تفعيل فقرات مُذكّرة التفاهم، لا سيما في مجال التطوير والتدريب.

من جانبها، أبدت السفيرة الاسبانية، استعداد الجانب الإسبانيّ للتعاون وتبادل التجارب والخبرات. مُشيرةً إلى أنَّ دول العالم كافة تعاني من تغوُّل الفساد وتنوُّع طرقه، مُؤكّدةً أهميَّة التعاون الدولي في تقليص مسالك الفساد والتضييق على مرتكبيه ومحاصرتهم.

وزارت السفيرة الإسبانية وفق البيان، مقر الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد واللقاء ومديرها العام النائب الأول لرئيس الهيئة مظهر الجبوري الذي أطلعها على تجربة الأكاديميَّة في مجال التدريب والتعليم المُستمرّ والدراسات العليا، مبديةً إعجابها بالبرامج التدريبيَّة المُنفَّذة فيها، فضلاً عن التجربة الرائدة لدراسة الدبلوم العالي في الاختصاصات ذات الصلة بمكافحة الفساد، مؤكدةً السعي الحثيث من أجل زج الخبراء الاسبان في تلك البرامج؛ ليقدموا أحدث التجارب في مجال منع الفساد والوقاية منه ومُكافحته.