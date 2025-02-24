النجف تعين قائدا جديدا لشرطتها

2025-02-24 12:10:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

تسنم اللواء محمد جابر هاشم، اليوم الأثنين (24 شباط 2025)، مهامه قائداً لشرطة محافظة النجف الأشرف.

وأكد اللواء هاشم، في بيان له تلقته "بغداد اليوم"، عزمه على تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة، والعمل على تطوير الأداء الأمني بما يحقق حماية المواطنين والحفاظ على السلم المجتمعي. وشدد، على "أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية والمجتمع لضمان أمن النجف الأشرف"، مشيرًا إلى أن "قيادة الشرطة ستواصل جهودها في تطبيق القانون وحماية المقدسات".