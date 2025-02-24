رئيس اللجنة الأولمبية يدعو للإسراع بتشريع قانون يضمن استقلالية الرياضة
2025-02-24 12:15:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
دعا رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، عقيل مفتن، الجهات التشريعية والتنفيذية إلى اتخاذ خطوات جدية للنهوض بالواقع الرياضي في البلاد، مشدداً على ضرورة تشريع قانون اللجنة الأولمبية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي.
وقال مفتن لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" غياب السلطة التنظيمية الفاعلة في القطاع الرياضي يعيق تحقيق الإنجازات، مطالباً لجنة الشباب والرياضة النيابية، ووزارة الشباب والرياضة، ومجلس الدولة، والحكومة بالتدخل لضمان مستقبل الرياضة العراقية".
وأشار مفتن إلى أن" هنالك ضغوطاً من بعض الأندية الفاسدة التي تؤثر سلباً في المشهد الرياضي، مؤكدا في الوقت ذاته أن اللجنة الأولمبية تمتلك علاقات جيدة مع الطبقة السياسية، وسيتم توظيفها للارتقاء بعمل اللجنة ودعم الرياضة العراقية".
دعا رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، عقيل مفتن، الجهات التشريعية والتنفيذية إلى اتخاذ خطوات جدية للنهوض بالواقع الرياضي في البلاد، مشدداً على ضرورة تشريع قانون اللجنة الأولمبية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي.
وقال مفتن لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" غياب السلطة التنظيمية الفاعلة في القطاع الرياضي يعيق تحقيق الإنجازات، مطالباً لجنة الشباب والرياضة النيابية، ووزارة الشباب والرياضة، ومجلس الدولة، والحكومة بالتدخل لضمان مستقبل الرياضة العراقية".
وأشار مفتن إلى أن" هنالك ضغوطاً من بعض الأندية الفاسدة التي تؤثر سلباً في المشهد الرياضي، مؤكدا في الوقت ذاته أن اللجنة الأولمبية تمتلك علاقات جيدة مع الطبقة السياسية، وسيتم توظيفها للارتقاء بعمل اللجنة ودعم الرياضة العراقية".