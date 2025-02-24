وزير الدفاع: حدودنا مؤمنة بشكل كامل ولا يوجد أي قلق

2025-02-24 12:20:03 - المصدر: واع

النجف الأشرف – واع – حيدر فرمان

أكد وزير الدفاع، ثابت العباسي، اليوم الاثنين، أنه سيبحث توفير أراضٍ لمنتسبي الوزارة في النجف الأشرف، فيما أشار الى أن الحدود مؤمنة بشكل كامل ولا يوجد أي قلق بشأنها.

وقال العباسي في كلمة له خلال مؤتمر صحفي مع محافظ النجف الأشرف، يوسف كناوي، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "زيارتنا لمحافظة النجف الأشرف تهدف للاطلاع على الوضع الأمني، ونحن متابعون لهذا الملف بشكل دقيق مع القيادات الأمنية"، مبيناً أن "الزيارة تهدف أيضاً لمتابعة مسألة توفير قطع الأراضي المخصصة لوزارة الدفاع ضمن موقع الجزيرة في محافظة النجف الأشرف ، حيث سيتم يوم غد عرضها على اللجنة المخولة من قبل رئاسة الوزراء بين وزارتي الدفاع والإعمار والإسكان لاتخاذ القرار وتوزيعها".

وأضاف أن "هناك إشكالية لتحديد حدود معسكر الديوك في المحافظة، وسنكون متواجدين ميدانياً لحل هذه الإشكالية والتعاون لتوسيع محافظة النجف الأشرف".

وأكد العباسي، أن "الحدود مع دول الجوار مؤمنة بشكل كامل ولا يوجد أي قلق أمني".

بدوره، أكد محافظ النجف الأشرف يوسف كناوي، أن "زيارة المدينة جاءت للاطلاع على الواقع الأمني وتفقد القطعات الأمنية"، لافتا الى "أننا سنحل مسألة مدينة النجف الجديدة القريبة من معسكر الديوك".