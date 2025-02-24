قتيبة النعيمي يشارك في أوركسترا القاهرة السيمفوني

2025-02-24 12:20:03 - المصدر: واع

بغداد-واع-أحمد سميسم

كشَفَ المؤلف الموسيقي العراقي العربي، قتيبة النعيمي عن مشاركتهِ في مهرجان اتجاهات عربية الذي سيقام في القاهرة بداية آذار/ مارس المقبل، برفقةِ أوركسترا القاهرة السيمفونيّ، تحت قيادة المايسترو (محمد شرارة).

وقال النعيمي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): "أنا سعيدٌ بهذه المشاركة الثانية في مهرجان (اتجاهات عربية) مع أوركسترا القاهرة السيمفوني، والحفل سيقام بدار الأوبرا المسرح الكبير".

وأضاف: "أنّ ثيمة المهرجان لهذه السنة هي الموسيقى التقليدية والابتكار وسأقدم أعمالاً موسيقية مستوحاة من التراث العراقيّ، مع توزيع سيمفونيّ معاصر".

وأشار الى أن "هذه فرصةٌ نادرة لإعادة إحياء الموسيقى العراقية التراثية، وتصديرها برؤية جديدة مع الحفاظ على هويتها الأصيلة، من خلال إنشاء مكتبة وطنية موسيقية للعراق كبقية بلدان العالم".

وأوضح ، "شاركت مؤخراً في مهرجان "براحة مشيرب"، مع أوركسترا قطر فيلهارموني، في الدوحة، كان هذا في الرابع عشر والخامس عشر من شباط /فبراير الجاري، بتقديم مؤلَّفات من التراث العراقي، مكتوبة برؤية معاصرة جديدة".

ولفت الى أنه "يستعد لعمل مشروعٍ موسيقيّ ضخم مستوحى من رواية “البؤساء” للكاتب فيكتور هوغو، بتكليف من مؤسسة “ميوزك نوفيل”، إحدى أبرز المؤسسات الموسيقية في أوروبا"، مشيرا الى أنه "يعمل على تقديم معالجة موسيقية لشخصية “غافروش”، الطفل المتمرد في الرواية، ضمن عمل سيمفونيّ سيُعرض في باريس وبروكسل في مهرجان الموسيقى الحديثة في نهاية العام الجاري".