2025-02-24 12:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنتوزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، القبض على جميع المتهمين بقتل طالب كليةالشرطة "أمير الخالدي" في الديوانية جنوبي البلاد، بينما شهدت كركوكإصابة شاب بطلق ناري واعتقال 4 متهمين بحوزتهم أسلحة ومواد تستخدم بصناعة"المخدرات".

وذكرت الوزارةفي بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فريق عمل مشترك من قيادة شرطة محافظةالديوانية ومديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب تمكن من إلقاء القبض على المتهمينبقتل طالب كلية الشرطة البطل امير جابر الخالدي".

يذكر أن مصدراًأمنياً أفاد لوكالة شفق نيوز، الخميس 13 شباط 2025، بأن طالباً في كلية الشرطةيبلغ من العمر 19 عاماً قتل برصاصات في جسده صادرة من سلاح ناري، بعدما نفذ مسلحونهجوماً ضده بقضاء الشامية في الديوانية.

وفي كركوك،أبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن "شاباً يبلغ من العمر 19 عاماً تعرضلمحاولة سرقة دراجته في حي شوراو شمال كركوك وعند حدوث مشاجرة مع السراق الذينكانوا ثلاثة أشخاص ويستقلون دراجتين قاموا بإطلاق النار عليه من مسدس ما أسفرعن إصابته بجروح متوسطة".

وأضاف المصدر،أن "الأشخاص الثلاثة قاموا بسرقة دراجة الشاب وفروا إلى جهة مجهولة وتمنقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج".

وفي كركوكأيضاً، قال قائد شرطة كركوك اللواء الحقوقي فتاح محمود الخفاجي، في بيان وردلوكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة دقيقه، اعتقلتالقوات الأمنية أربعة مجرمين في أحدى احياء كركوك الشمالية".

وأشار إلى أن"القوات الأمنية ضبطت بحوزتهم أسلحة ومواد تستخدم بصناعة الموادالمخدرة"، مبيناً أن "المعتقلين هم من أرباب السوابق ومتهمين بقضاياسرقة وترويج المخدرات واستهداف دور المواطنين".