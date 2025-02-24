الديوانية تطيح بقتلة طالب كلية الشرطة وكركوك تسجل حوادث أمنية
شفق نيوز/ أعلنتوزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، القبض على جميع المتهمين بقتل طالب كليةالشرطة "أمير الخالدي" في الديوانية جنوبي البلاد، بينما شهدت كركوكإصابة شاب بطلق ناري واعتقال 4 متهمين بحوزتهم أسلحة ومواد تستخدم بصناعة"المخدرات".
وذكرت الوزارةفي بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فريق عمل مشترك من قيادة شرطة محافظةالديوانية ومديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب تمكن من إلقاء القبض على المتهمينبقتل طالب كلية الشرطة البطل امير جابر الخالدي".
يذكر أن مصدراًأمنياً أفاد لوكالة شفق نيوز، الخميس 13 شباط 2025، بأن طالباً في كلية الشرطةيبلغ من العمر 19 عاماً قتل برصاصات في جسده صادرة من سلاح ناري، بعدما نفذ مسلحونهجوماً ضده بقضاء الشامية في الديوانية.
وفي كركوك،أبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن "شاباً يبلغ من العمر 19 عاماً تعرضلمحاولة سرقة دراجته في حي شوراو شمال كركوك وعند حدوث مشاجرة مع السراق الذينكانوا ثلاثة أشخاص ويستقلون دراجتين قاموا بإطلاق النار عليه من مسدس ما أسفرعن إصابته بجروح متوسطة".
وأضاف المصدر،أن "الأشخاص الثلاثة قاموا بسرقة دراجة الشاب وفروا إلى جهة مجهولة وتمنقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج".
وفي كركوكأيضاً، قال قائد شرطة كركوك اللواء الحقوقي فتاح محمود الخفاجي، في بيان وردلوكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة دقيقه، اعتقلتالقوات الأمنية أربعة مجرمين في أحدى احياء كركوك الشمالية".
وأشار إلى أن"القوات الأمنية ضبطت بحوزتهم أسلحة ومواد تستخدم بصناعة الموادالمخدرة"، مبيناً أن "المعتقلين هم من أرباب السوابق ومتهمين بقضاياسرقة وترويج المخدرات واستهداف دور المواطنين".