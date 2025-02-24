2025-02-24 13:15:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، القبض على 5 تجار مخدرات بعد مواجهات معهم وضبط كمية من مادة "الكريستال"، في قضاء حدودي مع إيران مرتبط بالسليمانية.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عملية أمنية نوعية، مكنت مديرية مكافحة المخدرات الكوردستانية من إلقاء القبض على 5 تجار مخدرات خلال مواجهة مباشرة في قضاء بنجوين، حيث تم ضبط كمية من مادة (الكريستال) المخدرة تقدر بـ4 كيلوغرامات".

وأضافت أن "العملية جاءت بعد متابعة دقيقة ورصد استخباري مكثف استنادًا إلى قرار قضائي بالتحقيق من قبل الجهات الأمنية المختصة".

وبينت أنه "خلال تنفيذ المهمة، نشب اشتباك مع المجموعة المستهدفة، مما أسفر عن إصابة أحد المتهمين واعتقال أربعة آخرين".

وكان مصدر أمني في بنجوين، قد كشف في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، أن قوات الأمن شنت حملة لضبط مجموعة من المطلوبين المتورطين في تجارة المخدرات.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في إقليم كوردستان لمكافحة تهريب وتجارة المخدرات، والتي شهدت تصاعدًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة.

ويعد قضاء بنجوين، الواقع على الحدود الإيرانية، أحد المسارات الرئيسية التي يستغلها المهربون لإدخال المواد المخدرة إلى الإقليم، ما دفع السلطات إلى تشديد الإجراءات الأمنية وزيادة عمليات المراقبة والمتابعة الأمنية لضبط هذه الأنشطة غير القانونية.