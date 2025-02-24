قرب حدود إيران.. أمن كوردستان يعتقل 5 تجار مخدرات ويضبط 4 كغم من الكريستال
شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، القبض على 5 تجار مخدرات بعد مواجهات معهم وضبط كمية من مادة "الكريستال"، في قضاء حدودي مع إيران مرتبط بالسليمانية.
وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عملية أمنية نوعية، مكنت مديرية مكافحة المخدرات الكوردستانية من إلقاء القبض على 5 تجار مخدرات خلال مواجهة مباشرة في قضاء بنجوين، حيث تم ضبط كمية من مادة (الكريستال) المخدرة تقدر بـ4 كيلوغرامات".
وأضافت أن "العملية جاءت بعد متابعة دقيقة ورصد استخباري مكثف استنادًا إلى قرار قضائي بالتحقيق من قبل الجهات الأمنية المختصة".
وبينت أنه "خلال تنفيذ المهمة، نشب اشتباك مع المجموعة المستهدفة، مما أسفر عن إصابة أحد المتهمين واعتقال أربعة آخرين".
وكان مصدر أمني في بنجوين، قد كشف في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، أن قوات الأمن شنت حملة لضبط مجموعة من المطلوبين المتورطين في تجارة المخدرات.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في إقليم كوردستان لمكافحة تهريب وتجارة المخدرات، والتي شهدت تصاعدًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة.
ويعد قضاء بنجوين، الواقع على الحدود الإيرانية، أحد المسارات الرئيسية التي يستغلها المهربون لإدخال المواد المخدرة إلى الإقليم، ما دفع السلطات إلى تشديد الإجراءات الأمنية وزيادة عمليات المراقبة والمتابعة الأمنية لضبط هذه الأنشطة غير القانونية.