2025-02-24 13:15:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نظمتدائرة تطوير المهن في أربيل، بالتنسيق مع الجامعة التقنية بالمحافظة، يومالاثنين، ندوة تحت عنوان "ابتكار في القطاع المهني من أجل الاستدامة"،بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين والطلبة.

وبحسب مراسلوكالة شفق نيوز، فإن الندوة استهلت بافتتاح معرض خاص للمنتجات المحلية، شملقطاعات الصناعات الغذائية، والمستلزمات الطبية، وقطع غيار السيارات، والحرفاليدوية، بمشاركة عدد من الشركات المحلية.

وأضاف المراسل،أن "أساتذة الجامعة والخبراء ناقشوا آليات تطوير القطاع المهني في إقليمكوردستان، مع التركيز على تحسين البنية التحتية للصناعات المهنية، وتعزيز الإنتاجالمحلي، وخلق فرص عمل جديدة، كما تم التأكيد على أهمية دعم هذا القطاع باعتبارهركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة".