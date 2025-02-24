أربيل.. ندوة حول تطوير "القطاع المهني" في كوردستان (صور)
2025-02-24 13:15:13 - المصدر: شفق نيوز
شفق نيوز/ نظمتدائرة تطوير المهن في أربيل، بالتنسيق مع الجامعة التقنية بالمحافظة، يومالاثنين، ندوة تحت عنوان "ابتكار في القطاع المهني من أجل الاستدامة"،بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين والطلبة.
وبحسب مراسلوكالة شفق نيوز، فإن الندوة استهلت بافتتاح معرض خاص للمنتجات المحلية، شملقطاعات الصناعات الغذائية، والمستلزمات الطبية، وقطع غيار السيارات، والحرفاليدوية، بمشاركة عدد من الشركات المحلية.
وأضاف المراسل،أن "أساتذة الجامعة والخبراء ناقشوا آليات تطوير القطاع المهني في إقليمكوردستان، مع التركيز على تحسين البنية التحتية للصناعات المهنية، وتعزيز الإنتاجالمحلي، وخلق فرص عمل جديدة، كما تم التأكيد على أهمية دعم هذا القطاع باعتبارهركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة".