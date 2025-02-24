2025-02-24 13:18:06 - المصدر: ايشان

حذر مكتب المرجع الديني الأعلى في العراق، السيد علي السيستاني، من “الاغترار” بأحاديث متداولة عن قول منسوب للمرجع الأعلى بأن الشيخ محمد اليعقوبي “سيصبح مثل الشيخ الأنصاري”. وجاء في سؤال موجه إلى مكتب المرجع الأعلى: “نقل أحد طلاب الحوزة عن الشيخ محمد اليعقوبي دعواه أنه في الأيام الأولى لحضوره بحث الخارج لدى السيد علي السيستاني […]

ظهرت المقالة المرجع السيستاني: لم أمدح اليعقوبي.. احذروا هذه الدعاوى أولاً على ايشان.



