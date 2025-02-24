وزيرا الكهرباء والنفط يفتتحان الدورة العاشرة لمعرض العراق للطاقة بمشاركة أكثر من 50 دولة

2025-02-24 13:20:19 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أفتتح وزيرا الكهرباء زياد علي فاضل والنفط حيان عبد الغني، اليوم الاثنين، الدورة العاشرة لمعرض العراق للطاقة بمشاركة أكثر من 50 دولة. وذكر مراسل الاقتصاد نيوز، إن وزيرا الكهرباء زياد علي فاضل والنفط حيان عبد الغني أفتتحا معرض ومؤتمر العراق بدورته العاشرة للطاقة. واضاف ان قرابة الـ 300 شركة عربية واجنبية واكثر من 50 دولة شاركت في المعرض. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام