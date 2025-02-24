اليورو يرتفع لأعلى مستوى في شهر

2025-02-24 13:20:19 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفع اليورو في التعاملات المبكرة ليوم الاثنين، في حين هبط الدولار إلى أضعف مستوياته في أكثر من شهرين بسبب المخاوف المتزايدة إزاء آفاق نمو الاقتصاد الأمريكي. وواصل اليورو مكاسبه ليلامس أعلى مستوى في شهر عند 1.0528 دولار ووصل في أحدث تعاملات إلى 1.0512 دولار مرتفعا 0.5 بالمئة. وبشكل عام، تراجع الدولار قبل أسبوع مزدحم بالبيانات الاقتصادية الأمريكية وتعليقات من عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وكانت أحجام التداول ضعيفة اليوم الاثنين مع إغلاق بورصة اليابان بمناسبة عطلة رسمية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام