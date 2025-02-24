هجوم مسلح في الاعظمية.. توضيح أمني

2025-02-24 13:25:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أوضح مصدر أمني، يوم الاثنين، حقيقة تنفيذ هجوم مسلح على مركبة مدنية في منطقة الاعظمية وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي أفادت بحدوث هجوم مسلح استهدف عجلة مدنية ضمن منطقة الاعظمية وأسفر عن مقتل صاحبها.

وبين المصدر، أنه بعد التدقيق ومقاطعة المعلومات اتضح وجود حالة وفاة طبيعية لشخص داخل عجلته ضمن المنطقة، ولا وجود لأي هجوم مسلح.

وفي بغداد أيضا، أفاد مصدر أمني، اليوم، بإصابة شاب من مواليد 2004 إثر إطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس، في محاولة انتحار داخل منزله الكائن ضمن شارع الجمهورية في جانب الرصافة من العاصمة.

وأضاف المصدر أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم فتح تحقيق في الحادثة لوجود شكوك حول ملابساتها.