المشهداني: الأمة العربية تواجه مرحلة خطيرة ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية

2025-02-24 13:30:11 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، اليوم الاثنين، أن" الأمة العربية" تمر بمرحلة "خطيرة" تواجه خلالها محاولات تصفية قضيتها المركزية، المتمثلة في حق الشعب الفلسطيني في تأسيس دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس. وأوضح المشهداني، وفق بيان صدر عن مكتبه تلقته(المدى)، أن استمرار تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة طمسها عبر الترهيب والتهديد، […]

