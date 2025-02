2025-02-24 13:30:11 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أكد وزير الدفاع، ثابت العباسي، اليوم الاثنين، أنه سيبحث توفير أراضٍ لمنتسبي الوزارة في النجف الأشرف، فيما أشار الى أن الحدود مؤمنة بشكل كامل ولا يوجد أي قلق بشأنها. وقال العباسي في كلمة له خلال مؤتمر صحفي مع محافظ النجف الاشرف يوسف كناوي، إن "زيارتنا لمحافظة النجف الاشرف تهدف للإطلاع على الوضع الأمني، ونحن […]

