2025-02-24 13:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، يوم الاثنين، وصول نسبة الإنجاز بالطريق الرابط بين ميناء الفاو الكبير وميناء أم قصر، إلى 97%، فيما بينت أنه سيحسن حركة النقل بين الموقعين.

وذكرت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "أعمال تنفيذ مشروع الطريق الرابط بين ميناء الفاو الكبير وأم قصر تسير بخطى ثابتة، وبلغت نسبة الإنجاز الكلية للمشروع (97%)".

وأوضحت أن "الطبقة الأولى من الطريق من جهة مدينة الفاو أنجزت بالكامل، وكذلك تم إنجاز الطبقة الثانية، ولم يتبق سوى أجزاء من الطبقة الثالثة، التي تشمل (9) كم من جهة الإياب و(26) كم من جهة الذهاب".

وأضافت الشركة، أن "مشروع الطريق من جهة مدينة أم قصر، تم الانتهاء بشكل كامل من الطبقة الأولى، ولم يتبق سوى بعض الأعمال في الطبقة الثانية، بالإضافة إلى استكمال الطبقة الثالثة، وأنجزت جميع أعمال جدار السلامة على ممري الطريق (الذهاب والإياب)، ونصب الانارة بين مدينة الفاو والنفق المغمور، بالإضافة إلى تركيب الإشارات المرورية اللازمة".

وتابعت أن "الطريق الذي يتم تنفيذه يتكون من ثلاثة ممرات على طول (62) كم، ويشمل دوارات (فلكة) ومجسرين، بالإضافة إلى تقاطع طرق"، لافتا إلى أن "هذه المكونات ستسهم في تحسين حركة المرور بين ميناء الفاو الكبير ومدينة أم قصر، مما يعزز من حركة النقل البري ويسهم في تسهيل عمليات الشحن والتفريغ عبر الميناء".