التعداد العام.. التخطيط العراقية تفوض المحافظين بمهمة رسمية
شفق نيوز/أفاد المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، يوم الاثنين، بأن نتائج التعداد السكاني للمحافظات والأقضية سيتم إرسالها لكل محافظة بعد استكمال عمليات التدقيق والاحتساب الإحصائي.
وأوضح الهنداوي، لوكالة شفق نيوز، أن الإعلان عن النتائج الرسمية سيكون من صلاحية المحافظ، حيث سيكشف عن العدد الإجمالي للسكان في مركز المحافظة والأقضية والنواحي والقرى، إلى جانب تفاصيل الإحصاءات الأخرى المتعلقة بالمحافظة.
ونوه الهنداوي، إلى ان وزارة التخطيط ستقوم يوم الاربعاء المقبل بعقد مؤتمر صحفي رسمي باعلان البيانات الاحصائية الخاصة بالمسح الاقتصادي بما يخص الفقر والبطالة في العراق.
وأعلنت وزارة التخطيط العراقية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، النتائج الأساسية للتعداد العام للسكان، والتي أظهرت أن عدد سكان البلاد يبلغ 46 مليوناً و118 ألف نسمة، بعدما ذكرت النتائج الأولية التي أُعلنت في تشرين الثاني الماضي أن عددهم يبلغ 45 مليوناً و407 آلاف نسمة.