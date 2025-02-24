بعد إعلان نتائج التعداد.. الأمم المتحدة تقدم دعماً لـ 5 سنوات مقبلة في العراق
شفق نيوز/ أشادنائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، المنسق المقيم ومنسقالشؤون الإنسانية، غلام محمد إسحاق، يوم الاثنين، بنتائج التعداد السكاني،فيما أشار إلى أنهم يدعمون بغداد لتحقيق "التنمية المستدامة" علىمدار 5 سنوات مقبلة.
وقال إسحاقخلال كلمته في حفل إطلاق نتائج التعداد العام للسكان لعام 2024، إن"نتائج التعداد العام للسكان تمثل حجر الأساس في مسيرة التنمية المستدامة،إذ تُسهم هذه البيانات في صياغة السياسات العامة، وتحديد أولويات الإنفاق،وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر احتياجاً، كما أنها تمثل أداة أساسيةلضمان تحقيق العدالة الإجتماعية، تماشياً مع الأولويات الوطنية للتنمية".
وأضاف أن"الأمم المتحدة ملتزمة بدعم حكومة العراق في تحقيق أهدافها التنموية،ولتحقيق هذا الغرض، فقد وضعت إطار التعاون الإنمائي المستدام للأمم المتحدة،وهو إطار شراكة بين الأمم المتحدة وحكومة العراق يمتد لخمس سنوات ويهدف إلىتعزيز هذا الهدف تحديداً".
وحث الحكومةالعراقية على "تسريع عملية المصادقة حتى تتمكن من المضي قدماً بشراكة وثيقةنحو تحقيق الأهداف المشتركة وإحراز تقدم ملموس في تنفيذ أهداف التنميةالمستدامة".
وتابع إسحاق:"نتطلع إلى شراكة فاعلة مع الحكومة العراقية في تنفيذ إطار التعاون، وتعزيزدورها القيادي من خلال النظر في تقديم مساهمات مالية للصندوق الاستئماني المزمعإنشاؤه لدعم تنفيذ الإطار التعاون".
وجدد التزام الأممالمتحدة كشريك أساسي في دعم العراق في مسيرته نحو مستقبل أكثر ازدهاراًواستدامة، مؤكداً أن الأمم المتحدة ستظل على أتم الاستعداد لتقديم كافةالخبرات والمعرفة اللازمة في مختلف المجالات، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق أهدافالتنمية المستدامة.
وأعلنت وزارةالتخطيط العراقية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، النتائج الأساسية للتعدادالعام للسكان، والتي أظهرت أن عدد سكان البلاد يبلغ 46 مليوناً و118 ألف نسمة،بعدما ذكرت النتائج الأولية التي أُعلنت في تشرين الثاني الماضي أن عددهم يبلغ45 مليوناً و407 آلاف نسمة.