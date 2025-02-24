2025-02-24 13:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أشادنائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، المنسق المقيم ومنسقالشؤون الإنسانية، غلام محمد إسحاق، يوم الاثنين، بنتائج التعداد السكاني،فيما أشار إلى أنهم يدعمون بغداد لتحقيق "التنمية المستدامة" علىمدار 5 سنوات مقبلة.

وقال إسحاقخلال كلمته في حفل إطلاق نتائج التعداد العام للسكان لعام 2024، إن"نتائج التعداد العام للسكان تمثل حجر الأساس في مسيرة التنمية المستدامة،إذ تُسهم هذه البيانات في صياغة السياسات العامة، وتحديد أولويات الإنفاق،وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر احتياجاً، كما أنها تمثل أداة أساسيةلضمان تحقيق العدالة الإجتماعية، تماشياً مع الأولويات الوطنية للتنمية".

وأضاف أن"الأمم المتحدة ملتزمة بدعم حكومة العراق في تحقيق أهدافها التنموية،ولتحقيق هذا الغرض، فقد وضعت إطار التعاون الإنمائي المستدام للأمم المتحدة،وهو إطار شراكة بين الأمم المتحدة وحكومة العراق يمتد لخمس سنوات ويهدف إلىتعزيز هذا الهدف تحديداً".

وحث الحكومةالعراقية على "تسريع عملية المصادقة حتى تتمكن من المضي قدماً بشراكة وثيقةنحو تحقيق الأهداف المشتركة وإحراز تقدم ملموس في تنفيذ أهداف التنميةالمستدامة".

وتابع إسحاق:"نتطلع إلى شراكة فاعلة مع الحكومة العراقية في تنفيذ إطار التعاون، وتعزيزدورها القيادي من خلال النظر في تقديم مساهمات مالية للصندوق الاستئماني المزمعإنشاؤه لدعم تنفيذ الإطار التعاون".

وجدد التزام الأممالمتحدة كشريك أساسي في دعم العراق في مسيرته نحو مستقبل أكثر ازدهاراًواستدامة، مؤكداً أن الأمم المتحدة ستظل على أتم الاستعداد لتقديم كافةالخبرات والمعرفة اللازمة في مختلف المجالات، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق أهدافالتنمية المستدامة.

وأعلنت وزارةالتخطيط العراقية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، النتائج الأساسية للتعدادالعام للسكان، والتي أظهرت أن عدد سكان البلاد يبلغ 46 مليوناً و118 ألف نسمة،بعدما ذكرت النتائج الأولية التي أُعلنت في تشرين الثاني الماضي أن عددهم يبلغ45 مليوناً و407 آلاف نسمة.