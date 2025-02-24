الموانئ: الطريق البري بين الفاو وأم قصر شارف على الانتهاء
2025-02-24 14:05:19 - المصدر: الاقتصاد نيوز
أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الاثنين، وصول نسبة الإنجاز بالطريق الرابط بين ميناء الفاو الكبير وميناء أم قصر، إلى 97، فيما بينت أنه سيحسن حركة النقل بين الموقعين. وذكرت الشركة في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، أن أعمال تنفيذ مشروع الطريق الرابط بين ميناء الفاو الكبير وأم قصر تسير بخطى ثابتة، وبلغت نسبة الإنجاز الكلية للمشروع 97. وأوضحت أن الطبقة الأولى من الطريق من جهة مدينة الفاو أنجزت بالكامل، وكذلك تم إنجاز الطبقة الثانية، ولم يتبق سوى أجزاء من الطبقة الثالثة، التي تشمل 9 كم من جهة الإياب و26 كم من جهة الذهاب. وأضافت الشركة، أن مشروع الطريق من جهة مدينة أم قصر، تم الانتهاء بشكل كامل من الطبقة الأولى، ولم يتبق سوى بعض الأعمال في الطبقة الثانية، بالإضافة إلى استكمال الطبقة الثالثة، وأنجزت جميع أعمال جدار السلامة على ممري الطريق الذهاب والإياب، ونصب الانارة بين مدينة الفاو والنفق المغمور، بالإضافة إلى تركيب الإشارات المرورية اللازمة. وتابعت أن الطريق الذي يتم تنفيذه يتكون من ثلاثة ممرات على طول 62 كم، ويشمل دوارات فلكة ومجسرين، بالإضافة إلى تقاطع طرق، لافتا إلى أن هذه المكونات ستسهم في تحسين حركة المرور بين ميناء الفاو الكبير ومدينة أم قصر، مما يعزز من حركة النقل البري ويسهم في تسهيل عمليات الشحن والتفريغ عبر الميناء. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام