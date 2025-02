نسب إنجاز المقطع الاول لطريق التنمية تصل إلى (97%)

2025-02-24 14:45:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلن مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق، فرحان الفرطوسي، اليوم الاثنين، عن تقدم ملحوظ في مشروع الطريق الرابط بين ميناء الفاو الكبير وأم قصر، الذي يمتد على مسافة (62) كم والذي أحد المشاريع الخمسة الرئيسية في الميناء، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع (97%). وقال مدير عام الشركة، إن "أعمال تنفيذ مشروع الطريق الرابط […]

