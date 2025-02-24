محافظ بغداد "منصب شاغر" بعد قرار قضائي (وثيقة)

2025-02-24 15:00:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصبح منصب محافظ بغداد، شاغراً بعد قرار محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بإلغاء الأمر الولائي في استمراره بالمنصب.

وتضمن قرار محكمة القضاء الإداري، بحسب وثيقة صادرة عنها، حصلت عليها وكالة شفق نيوز، إلغاء الأمر الولائي باستمرار محافظ بغداد في منصبه، وإبطال دعوته، مما يجعل من قرار إحالته على التقاعد موافقا للقانون، حيث انه من مواليد 1959".

وكان مجلس الدولة، قد أفتى بشمول المحافظ والقائممقام ومدير الناحية بالسن القانوني للإحالة على التقاعد.

وأصدر مجلس محافظة بغداد، يوم 2 شباط الجاري، أمرًا إداريًا يقضي بإحالة المحافظ عبد المطلب علي يوسف، على التقاعد، بعد بلوغه السن القانونية.

جاء ذلك في كتاب رسمي، تحصلت عليه وكالة شفق نيوز، صادر عن رئيس مجلس محافظة بغداد، عمار حسين القيسي، حمل عنوان "أمر إداري رقم 11 لسنة 2025".

وبين، ان القرار جاء تنفيذا لقرار مجلس الدولة وجزء من تنفيذ أحكام القانون الذي ينص على إحالته إلى التقاعد بعد إكماله 60 عامًا من العمر.

في السياق، أعلن مجلس محافظة بغداد عن فتح باب الترشح لمنصب محافظ بغداد بدءًا من اليوم الأحد الموافق، ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين.

وبحسب بيان للمجلس، ورد الى وكالة شفق نيوز، سيتم عقد جلسة انتخاب المحافظ الجديد يوم غد الاثنين الموافق 2025/2/3 في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ودعا مجلس المحافظة الراغبين بالترشح، الذين تتوفر فيهم الكفاءة والخبرة، إلى تقديم طلب ترشح رسمي مرفقًا بالسيرة الذاتية إلى رئاسة مجلس المحافظة حصراً.

وشدد على أن يتوفر في المرشح الشروط المنصوص عليها في المادة (5) والمادة (25 أولاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل.