بغداد بلا محافظ.. المحكمة الإدارية تلغي الامر الولائي وتحيل العلوي الى التقاعد

2025-02-24 15:05:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد





كشف المحامي سعد غازي العنزي، اليوم الأثنين (24 شباط 2025)، عن شغور منصب محافظ بغداد، بعد قرار محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بالغاء الامر الولائي في استمراره في المنصب .





وقال العنزي، في منشور له على منصة"فيس بوك" وتابعته "بغداد اليوم"، ان " قرار محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة قضى بإلغاء الامر الولائي في استمراره في المنصب" .





وادناه نص القرار:



























