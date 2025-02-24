2025-02-24 15:25:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ باشرتالفرق المختصة في مديرية الطرق والجسور بمحافظة أربيل، يوم الاثنين، بعملياتإزالة الثلوج وإصلاح الطرق الرئيسة التي تأثرت بالعاصفة الثلجية الأخيرة،والتي تسببت بإغلاق بعض الطرق وتعطيل حركة المرور في عدد من المناطق.

ووفقًا لبيانمديرية الطرق والجسور، والذي ورد لوكالة شفق نيوز، فقد بدأت الفرق الميدانية بفتحالطرق وإزالة الثلوج في عدد من المحاور الرئيسة، من بينها باليسان - زيناتير،زيني - تاوسكا - قلاسنج - ممرات سفين، حوجران - قلاسنج - دربند، وزيناتير -باليسان، لضمان انسيابية الحركة المرورية وتسهيل تنقل المواطنين.

بدورها، أشارتمحافظة أربيل، إلى أن "الجهود مستمرة لإعادة تأهيل الطرق المتضررةوتأمينها"، مشددةً على "أهمية توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة فيالمناطق الجبلية التي لا تزال تشهد تراكماً للثلوج".

شهدت مناطقواسعة من إقليم كوردستان العراق خلال الأيام الماضية موجة برد قطبية مصحوبةبتساقط كثيف للثلوج، ما أدى إلى إغلاق العديد من الطرق وتعطيل الحركة المرورية،خاصة في المناطق الجبلية.

ووصل سمك الثلوجفي بعض المناطق إلى أكثر 40 سنتيمتراً، ما استدعى استنفار الجهات المختصة لإزالةالثلوج وفتح الطرق لتسهيل تنقل المواطنين وضمان سلامتهم.

وسبق للراصدالجوي علي الجابر الزيادي، أن كشف للوكالة، في وقت سابق من يوم أمس الأحد، أنالعراق على موعد من الموجة الأشد برداً تشمل جميع أنحاء البلاد، مؤكداً أندرجات الحرارة ستنخفض إلى ما دون الصفر.