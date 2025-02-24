أربيل تستنفر بعد عاصفة ثلجية عطلت حركة السير (صور)
شفق نيوز/ باشرتالفرق المختصة في مديرية الطرق والجسور بمحافظة أربيل، يوم الاثنين، بعملياتإزالة الثلوج وإصلاح الطرق الرئيسة التي تأثرت بالعاصفة الثلجية الأخيرة،والتي تسببت بإغلاق بعض الطرق وتعطيل حركة المرور في عدد من المناطق.
ووفقًا لبيانمديرية الطرق والجسور، والذي ورد لوكالة شفق نيوز، فقد بدأت الفرق الميدانية بفتحالطرق وإزالة الثلوج في عدد من المحاور الرئيسة، من بينها باليسان - زيناتير،زيني - تاوسكا - قلاسنج - ممرات سفين، حوجران - قلاسنج - دربند، وزيناتير -باليسان، لضمان انسيابية الحركة المرورية وتسهيل تنقل المواطنين.
بدورها، أشارتمحافظة أربيل، إلى أن "الجهود مستمرة لإعادة تأهيل الطرق المتضررةوتأمينها"، مشددةً على "أهمية توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة فيالمناطق الجبلية التي لا تزال تشهد تراكماً للثلوج".
شهدت مناطقواسعة من إقليم كوردستان العراق خلال الأيام الماضية موجة برد قطبية مصحوبةبتساقط كثيف للثلوج، ما أدى إلى إغلاق العديد من الطرق وتعطيل الحركة المرورية،خاصة في المناطق الجبلية.
ووصل سمك الثلوجفي بعض المناطق إلى أكثر 40 سنتيمتراً، ما استدعى استنفار الجهات المختصة لإزالةالثلوج وفتح الطرق لتسهيل تنقل المواطنين وضمان سلامتهم.
وسبق للراصدالجوي علي الجابر الزيادي، أن كشف للوكالة، في وقت سابق من يوم أمس الأحد، أنالعراق على موعد من الموجة الأشد برداً تشمل جميع أنحاء البلاد، مؤكداً أندرجات الحرارة ستنخفض إلى ما دون الصفر.