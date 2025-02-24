2025-02-24 15:25:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنتوزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، انخفاض إنتاج الطاقة الكهربائيةنتيجة عطل تقني مفاجئ في حقل كورمور الغازي.

وذكرت الوزارةفي بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عطلاً تقنياً وقع في حقل كورمور في تمامالساعة الثانية من فجر اليوم، تزامناً مع انخفاض درجات الحرارة، مما تسبب في تراجعضخ الغاز إلى محطات توليد الكهرباء بمقدار 250 مليون قدم مكعب قياسي، الأمر الذيانعكس على إنتاج الطاقة، حيث انخفضت القدرة الإنتاجية بنحو 1000 ميغاواط".

وأضاف البيان،أن "الفرق الفنية التابعة لوزارة الموارد الطبيعية ووزارة الكهرباء تعمل بشكلمكثف لمعالجة الخلل وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن".

ويأتي هذاالتراجع في وقت يشهد فيه الإقليم طلباً متزايداً على الكهرباء، مما يزيد من الضغطعلى الشبكة الكهربائية ويدفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضماناستقرار الإمدادات.

وفي الشهرالماضي، أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، تراجع إنتاج الطاقة الكهربائيةبمقدار 750 ميغاواط، نتيجة تقليل ضغط الغاز في حقل كورمور ضمن عمليات تطوير الحقل.