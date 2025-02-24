"عطل تقني" في حقل كورمور يتسبب بتراجع إنتاج الكهرباء في كوردستان
شفق نيوز/ أعلنتوزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، انخفاض إنتاج الطاقة الكهربائيةنتيجة عطل تقني مفاجئ في حقل كورمور الغازي.
وذكرت الوزارةفي بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عطلاً تقنياً وقع في حقل كورمور في تمامالساعة الثانية من فجر اليوم، تزامناً مع انخفاض درجات الحرارة، مما تسبب في تراجعضخ الغاز إلى محطات توليد الكهرباء بمقدار 250 مليون قدم مكعب قياسي، الأمر الذيانعكس على إنتاج الطاقة، حيث انخفضت القدرة الإنتاجية بنحو 1000 ميغاواط".
وأضاف البيان،أن "الفرق الفنية التابعة لوزارة الموارد الطبيعية ووزارة الكهرباء تعمل بشكلمكثف لمعالجة الخلل وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن".
ويأتي هذاالتراجع في وقت يشهد فيه الإقليم طلباً متزايداً على الكهرباء، مما يزيد من الضغطعلى الشبكة الكهربائية ويدفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضماناستقرار الإمدادات.
وفي الشهرالماضي، أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، تراجع إنتاج الطاقة الكهربائيةبمقدار 750 ميغاواط، نتيجة تقليل ضغط الغاز في حقل كورمور ضمن عمليات تطوير الحقل.