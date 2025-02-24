جنايات الأنبار تصدر حكما بالسجن 6 أشهر على محام لارتكابه جريمة التزوير

2025-02-24 15:40:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر قضائي، اليوم الاثنين (24 شباط 2025)، بأن محكمة جنايات الأنبار أصدرت حكما بالسجن لمدة 6 أشهر على محام ارتكب جريمة التزوير.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "محكمة جنايات الأنبار الهيئة الثانية أصدرت الحكم على محام (ر.ح. س) يحمل شهادة الدكتوراه في القانون ويبلغ من العمر سبعين عاما لارتكابه جريمة التزوير".

وأضاف، أن "قرار الحكم صدر بعد أن ثبت تزوير المحامي لمكاتبات بيع وشراء أراض بقيمة 380 مليون دينار عراقي".

وبين المصدر، أن "الجنايات أصدرت القرار بعد نقض قرارها من قبل محكمة التمييز والتوجيه بإعادة محاكمة المحامي والحكم عليه كون الأدلة كافية للتجريم".