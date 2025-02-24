نقابة معلمي ديالى تكشف تفاصيل انفجار منصورية الجبل شرق المحافظة

2025-02-24 15:40:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشفت نقابة معلمي ديالى، اليوم الأثنين (24 شباط 2025)،عن تفاصيل انفجار منصورية الجبل شرق المحافظة.

وقال نقيب معلمي ديالى، محمد علي حيدر الجبوري، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "عبوة ناسفة زرعها مجهولون مساء يوم أمس أمام منزل مدير إعدادية في منطقة منصورية الجبل شرق ديالى، مما أدى الى انفجارها واحداث أضرار مادية، وخلق حالة من الهلع والرعب لاسرة مدير المدرسة الإعدادية، إضافة إلى العوائل القريبة منه"، مؤكدًا أن "الأضرار كانت مادية ولم تُسجل أي إصابات".

وأضاف الجبوري أن "الانفجار هو الحادث الأول من نوعه للعام الدراسي الحالي على مستوى محافظة ديالى"، لافتًا إلى أن "مدير الإعدادية هو شخص مسالم ليس له أي عداوات ولم يتعرض لأي تهديدات سابقة، وبالتالي إن هذا الاستهداف يثير الكثير من علامات الاستفهام".

وأكد أن "الأجهزة الأمنية فرضت طوقًا أمنيًا وفتحت تحقيقًا موسعًا للوقوف على ملابسات الحادث، مشيرًا إلى أن "الكرة الآن في ملعب الأجهزة الأمنية لتحديد هوية من قام بهذا الفعل واعتقالهم وتقديمهم للعدالة".

وأشار الجبوري إلى أن "النقابة تتابع تداعيات الحادث عن كثب من أجل الوقوف على حيثياته وطبيعة دوافعه، لافتًا إلى أن استهداف الكوادر التعليمية هو خط أحمر، وأنه رسالة سلبية للغاية".

واختتم حديثه بالقول: "نحن نتابع القضية مع القيادات الأمنية من أجل الوصول إلى الجناة واعتقالهم وتقديمهم للعدالة اليوم".

وفي وقت سابق أستهدف مسكن احد قادة الجيش العراقي بعبوة ناسفة في قضاء الخالص شمالي بعقوبة.

وقال مصدر امني إن "عبوة ناسفة زرعت قرب مسكن لضابط في الجيش برتبة عقيد، انفجرت، مستهدفة الضابط، وأدى انفجارها إلى إصابة الضابط وشقيقه وأحد أفراد حمايته بجروح".