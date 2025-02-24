العثور على رسومات لراية داعش على جدران مدرسة في جسر ديالى

2025-02-24 15:40:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين (24 شباط 2025)، عن العثور على رسومات تمثل راية تنظيم داعش الإرهابي على جدران مدرسة حليمة السعدية في منطقة جسر ديالى.

وأوضح المصدر لـ "بغداد اليوم" أن الرسومات تم تنفيذها باستخدام الصبغ الأسود"، مشيراً إلى أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الفاعل هو طفل من مواليد 2008".

وأكد، أن "الأجهزة الأمنية تقوم حالياً بعمليات بحث مكثفة للقبض على الفاعل كما تم مسح الرسومات من قبل السلطات المعنية فور اكتشافها".







