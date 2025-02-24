موانئ العراق: نسب إنجاز المقطع الأول لطريق التنمية وصلت إلى (97%)

2025-02-24 15:45:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أعلن مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق، فرحان الفرطوسي، اليوم الاثنين، عن تقدم ملحوظ في مشروع الطريق الرابط بين ميناء الفاو الكبير وأم قصر.

وقال الفرطوسي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أعمال تنفيذ مشروع الطريق الرابط بين ميناء الفاو الكبير وأم قصر تسير بخطى ثابتة"، مبينا أن "نسبة الإنجاز الكلية للمشروع بلغت (97%)".

وأوضح، أنه "تم الانتهاء من الطبقة الأولى من الطريق في جهة مدينة الفاو بالكامل، وكذلك تم إنجاز الطبقة الثانية، ولم يتبقَ سوى أجزاء من الطبقة الثالثة، التي تشمل (9) كم من جهة الإياب و(26) كم من جهة الذهاب”.

وفي ما يتعلق بمشروع الطريق من جهة مدينة أم قصر، ذكر مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق، أنه "تم الانتهاء بشكل كامل من الطبقة الأولى، ولم تتبقَ سوى بعض الأعمال في الطبقة الثانية، بالإضافة إلى استكمال الطبقة الثالثة".

ولفت، الى أنه "تم إتمام جميع أعمال جدار السلامة على ممري الطريق (الذهاب والإياب)، ونصب الإنارة بين مدينة الفاو والنفق المغمور، بالإضافة إلى تركيب الإشارات المرورية اللازمة".

وتابع، أن "الطريق الذي يتم تنفيذه يتكون من ثلاثة ممرات على طول (62) كم، ويشمل 3 دوارات (فلكة) ومجسرين، بالإضافة إلى تقاطع طرق"، مبينا أن "هذه المكونات ستسهم في تحسين حركة المرور بين ميناء الفاو الكبير ومدينة أم قصر، مما يعزز من حركة النقل البري ويسهم في تسهيل عمليات الشحن والتفريغ عبر الميناء".

ويعد هذا المشروع من المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في رفع كفاءة البنية التحتية للنقل في العراق، ويعكس التزام وزارة النقل بتحسين وتعزيز القدرة التنافسية للموانئ العراقية على المستوى الإقليمي والدولي، ويعد من أبرز مشاريع ميناء الفاو الكبير.