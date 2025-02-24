وزارة التخطيط بكردستان: تنفيذ التعداد نقطة تحول مفصلية وإنجاز كبير

2025-02-24 15:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – أحمد الفراجي

أكد وكيل وزارة التخطيط في حكومة إقليم كردستان العراق ورئيس هيئة الإحصاء في الإقليم، سيروان محمد محي الدين ، اليوم الاثنين، أن تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في العراق يشكل نقطة تحول مفصلية في عمل وزارتي التخطيط في بغداد وأربيل.

وقال وكيل وزارة التخطيط في حكومة إقليم كردستان العراق ورئيس هيئة الإحصاء في الإقليم، سيروان محمد محي الدين ، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "يتم اليوم إطلاق المجموعة الثانية من نتائج التعداد السكاني العام والمساكن بعد أن أطلقنا المجموعة الأولى منذ ثلاثة أشهر".

وأضاف أن "تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في العراق بعد 27 عاماً من آخر تعداد غير شامل و37 عاماً من آخر تعداد شامل يشكل نقطة تحول مفصلية في عمل وزارتي التخطيط في بغداد وأربيل وإنجازاً كبيراً آخر يحسب لهيئتي الإحصاء ، إذ إن هيئتي الإحصاء كانتا قد أكملتا تنفيذ المسح الاجتماعي والاقتصادي في منتصف عام 2024 وهو مسح كبير بنتائجه والذي استمر بالتوازي مع التحضير للتعداد".

ولفت إلى أن "تنفيذ التعداد السكاني بشكله الجديد الحالي يشكل تحدياً بأكثر من جانب، الأول تحدي فني وآخر زمني ولكن في نهاية المطاف تم تنفيذ التعداد في موعده".