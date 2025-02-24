النقل: إنجاز 97% من الطريق الاستراتيجي بين الفاو وأم قصر

2025-02-24 16:20:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النقل، اليوم الاثنين (24 شباط 2025)، عن "تقدم ملحوظ" في نسب إنجاز مشروع الطريق الرابط بين ميناء الفاو الكبير وأم قصر، الذي يمتد على مسافة (63) كم، ويعد أحد المشاريع الخمسة الرئيسة في الميناء.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، نقلاً عن مدير عام موانئ العراق فرحان الفرطوسي، "وفقاً لتوجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، إن أعمال تنفيذ مشروع الطريق الرابط بين ميناء الفاو الكبير وأم قصر تسير بخطى ثابتة"، مبيناً أن "نسبة الإنجاز الكلية للمشروع بلغت (97%)".

وأوضح: "تم الانتهاء من الطبقة الأولى من الطريق في جهة مدينة الفاو بالكامل، وكذلك تم إنجاز الطبقة الثانية، ولم يتبق سوى أجزاء من الطبقة الثالثة، التي تشمل (9) كم من جهة الإياب و(26) كم من جهة الذهاب".

وفيما يتعلق بمشروع الطريق من جهة مدينة أم قصر، أضاف انه "تم الانتهاء بشكل كامل من الطبقة الأولى، ولم يتبق سوى بعض الأعمال في الطبقة الثانية، بالإضافة إلى استكمال الطبقة الثالثة".

وأشار إلى أنه "أُنجزت جميع أعمال جدار السلامة على ممري الطريق (الذهاب والإياب)، ونُصبت الإنارة بين مدينة الفاو والنفق المغمور، بالإضافة إلى تركيب الإشارات المرورية اللازمة".

وتابع أن "الطريق الذي يتم تنفيذه يتكون من ثلاث ممرات على طول (63) كم، ويشمل ثلاث دوارات (فلكة) ومجسرين، بالإضافة إلى تقاطع طرق"، لافتاً إلى أن "هذه المكونات ستسهم في تحسين حركة المرور بين ميناء الفاو الكبير ومدينة أم قصر، مما يعزز من حركة النقل البري ويسهم في تسهيل عمليات الشحن والتفريغ عبر الميناء".