2025-02-24 16:20:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، استقرار وضع الطاقةالكهربائية وعودة الإنتاج إلى 3800 ميغاواط، بعد معالجة الخلل الفني الذي ضربإمدادات الغاز.

ووفقاً للبيانالصادر عن الوزارة، وورد لوكالة شفق نيوز، فقد تأثرت إمدادات الغاز الطبيعي بسببانخفاض درجات الحرارة وخلل تقني في حقل كورمور، مما أدى إلى تراجع إنتاجالكهرباء خلال الفترة الماضية، إلا أن الفرق الفنية التابعة لكل من وزارةالموارد الطبيعية ووزارة الكهرباء تمكنت من معالجة المشكلة وإعادة الوضع إلىطبيعته.

وأشارتالوزارة، بحسب البيان، إلى أن "إنتاج الكهرباء عاد إلى مستوياتهالمعتادة"، مطمئنة المواطنين بأن "الوضع الكهربائي مستقر، مع استمرارالجهود لضمان استدامة الإمدادات وتحسين الخدمة".

وفي وقت سابق مناليوم الاثنين، أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، انخفاض إنتاج الطاقةالكهربائية نتيجة عطل تقني مفاجئ في حقل كورمور الغازي.