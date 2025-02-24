بعد خلل فني.. استقرار الطاقة الكهربائية في إقليم كوردستان
شفق نيوز/أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، استقرار وضع الطاقةالكهربائية وعودة الإنتاج إلى 3800 ميغاواط، بعد معالجة الخلل الفني الذي ضربإمدادات الغاز.
ووفقاً للبيانالصادر عن الوزارة، وورد لوكالة شفق نيوز، فقد تأثرت إمدادات الغاز الطبيعي بسببانخفاض درجات الحرارة وخلل تقني في حقل كورمور، مما أدى إلى تراجع إنتاجالكهرباء خلال الفترة الماضية، إلا أن الفرق الفنية التابعة لكل من وزارةالموارد الطبيعية ووزارة الكهرباء تمكنت من معالجة المشكلة وإعادة الوضع إلىطبيعته.
وأشارتالوزارة، بحسب البيان، إلى أن "إنتاج الكهرباء عاد إلى مستوياتهالمعتادة"، مطمئنة المواطنين بأن "الوضع الكهربائي مستقر، مع استمرارالجهود لضمان استدامة الإمدادات وتحسين الخدمة".
وفي وقت سابق مناليوم الاثنين، أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، انخفاض إنتاج الطاقةالكهربائية نتيجة عطل تقني مفاجئ في حقل كورمور الغازي.