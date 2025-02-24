النقل البحري تؤكد التوجه لتطوير أسطولها وتفعيل الناقل الوطني

2025-02-24 16:30:03 - المصدر: واع

البصرة - واع - محمد ناصرأكدت الشركة العامة للنقل البحري، اليوم الإثنين، سعيها لتطوير أسطولها وتفعيل دور الناقل الوطني عبر عقود التشغيل المشترك، وذلك في إطار جهود وزارة النقل لتطوير القطاع البحري وتعزيز دوره في النقل التجاري والسياحي.وقال مدير عام الشركة، رئيس المهندسين الأقدم أحمد جاسم الأسدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركة تسعى لإبرام عقود التشغيل المشترك للمساهمة في توفير بواخر لنقل الحمولات بأنواعها كافة، مما يمكن الشركة من دخول سوق المنافسة لنقل حمولات الوزارات والقطاع الخاص".وأضاف، أن "الشركة تعمل على تطوير أسطولها عبر عقد تشغيل مشترك لبناء عبارتين و15 زورقًا لنقل الركاب في الجولات السياحية، مع التركيز على وجهات مثل جزيرة كيش في إيران وكذلك ميناء الدمام في السعودية لنقل المعتمرين والحجاج".وتابع، أن "الشركة تعمل كذلك حاليًا بالتعاون مع إحدى الشركات المختصة على إعداد دراسة جدوى لبناء ألفي حاوية؛ وذلك لتفعيل الخط الملاحي العراقي".ولفت الأسدي إلى، أن "الشركة تهتم كذلك بتطوير ملاكاتها عبر إقامة دورات تخصصية ومنحهم شهادات معترفًا بها دوليًا؛ وذلك لمواكبة التطورات في القطاع البحري وضمان ديمومة العمل على بواخر الشركة، التي تخضع للتفتيش في الموانئ العالمية بإشراف هيئات التصنيف المعتمدة وتعمل أيضًا على تأهيل وتسفين بواخرها العاملة وفقًا لجداول زمنية محددة".