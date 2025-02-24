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رئيس رابطة الدوري الاسباني ينتقد الريال ويقول اشعر بالخجل منه

رئيس رابطة الدوري الاسباني ينتقد الريال ويقول اشعر بالخجل منه
رئيس رابطة الدوري الاسباني ينتقد الريال ويقول اشعر بالخجل منه
2025-02-24 16:35:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  متابعة

يواصل رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس إطلاق انتقاداته اللاذعة لريال مدريد، بسبب انتقاد الأخير حكام اللاليغا.

ونقلت الصحافة الاسبانية عن تيساس قوله،: "ما يحدث هو إهانة لبقية الأندية، وعندما يتغلب ناد على ريال مدريد، فيكون بسبب الحكم تعمد إطلاق الصافرة ضد مدريد!".

واستطرد تيباس: "بالنسبة لي، إنهم (الريال) يبكون دائما، لأنهم إذا فازوا، فهذا لأنهم بذلوا الجهد وحاربوا ضد قوى الخير والشر.. وإذا خسروا، فهذا لأنه كانت هناك مؤامرة تحكيمية ضدهم".

واستكمل: "بدأت أشعر بالخجل مما عشته كمشجع لريال مدريد.. لم يكن النادي أبدا يبكي بهذا الشكل".

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