رئيس رابطة الدوري الاسباني ينتقد الريال ويقول اشعر بالخجل منه

2025-02-24 16:35:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يواصل رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس إطلاق انتقاداته اللاذعة لريال مدريد، بسبب انتقاد الأخير حكام اللاليغا.

ونقلت الصحافة الاسبانية عن تيساس قوله،: "ما يحدث هو إهانة لبقية الأندية، وعندما يتغلب ناد على ريال مدريد، فيكون بسبب الحكم تعمد إطلاق الصافرة ضد مدريد!".

واستطرد تيباس: "بالنسبة لي، إنهم (الريال) يبكون دائما، لأنهم إذا فازوا، فهذا لأنهم بذلوا الجهد وحاربوا ضد قوى الخير والشر.. وإذا خسروا، فهذا لأنه كانت هناك مؤامرة تحكيمية ضدهم".

واستكمل: "بدأت أشعر بالخجل مما عشته كمشجع لريال مدريد.. لم يكن النادي أبدا يبكي بهذا الشكل".