2025-02-24 16:40:14 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، يوم الإثنين، عن استئناف تشغيل مشروع ري الجزيرة الشمالي، بعد توقف دام لأكثر من شهر، مؤكداً أن المشروع سيوفر مياه الري لمساحة 240 ألف دونم من الأراضي الزراعية في ناحية ربيعة.

وقال هريس لوكالة شفق نيوز، إن "المشروع يعد أحد المشاريع المهمة في دعم القطاع الزراعي بالمنطقة"، مشيراً إلى أن "استئناف العمل جاء لمعالجة أزمة الري وتأمين المياه اللازمة للمزارعين، بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي واستدامة المشاريع الزراعية في نينوى".

وأضاف أن "تشغيل المشروع يأتي ضمن الجهود المبذولة لتحسين الواقع الزراعي في المحافظة"، لافتاً إلى "أهمية استمرار دعم هذا القطاع لضمان استمرارية الإنتاج المحلي".

وكان النائب نايف الشمري صرح لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق، بااستحصل موافقة رئيس مجلس الوزراء على تشغيل مشروع ري الجزيرة الشمالي، مؤكداً أهمية المشروع في توفير المياه اللازمة للأراضي الزراعية في نينوى.