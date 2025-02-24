استئناف مشروع ري الجزيرة في نينوى لإرواء أراضي ربيعة
شفق نيوز/ أعلن عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، يوم الإثنين، عن استئناف تشغيل مشروع ري الجزيرة الشمالي، بعد توقف دام لأكثر من شهر، مؤكداً أن المشروع سيوفر مياه الري لمساحة 240 ألف دونم من الأراضي الزراعية في ناحية ربيعة.
وقال هريس لوكالة شفق نيوز، إن "المشروع يعد أحد المشاريع المهمة في دعم القطاع الزراعي بالمنطقة"، مشيراً إلى أن "استئناف العمل جاء لمعالجة أزمة الري وتأمين المياه اللازمة للمزارعين، بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي واستدامة المشاريع الزراعية في نينوى".
وأضاف أن "تشغيل المشروع يأتي ضمن الجهود المبذولة لتحسين الواقع الزراعي في المحافظة"، لافتاً إلى "أهمية استمرار دعم هذا القطاع لضمان استمرارية الإنتاج المحلي".
وكان النائب نايف الشمري صرح لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق، بااستحصل موافقة رئيس مجلس الوزراء على تشغيل مشروع ري الجزيرة الشمالي، مؤكداً أهمية المشروع في توفير المياه اللازمة للأراضي الزراعية في نينوى.