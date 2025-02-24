2025-02-24 16:40:31 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق







أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بقيام امرأة بحرق زوجها وامه خلال مشاجرة عائلية في منطقة سويب جنوب غربي بغداد.

وقال المصدر ، إن ” مشاجرة عائلية لم تعرف أسبابها بين امرأة وأم زوجها ضمن منطقة سويب جنوب غربي بغداد”.

وأضاف، أن ” المشاجرة تطورت إلى استخدام الزوجة مادة النفط وقامت بسكبه على زوجها وامه لتتمكن من إشعال النيران بالأم أما الزوج فقد تمكن من إنقاذ نفسه قبل ان تشعل النار فيه”.

ولفت إلى، أن ” أم الزوج أصيبت بحروق خطيرة نقلت على اثرها إلى المستشفى”.

وأشار إلى، أن “قوة أمنية وصلت مكان الحادث وتمكنت من اعتقال الزوجة وإيداعها التوقيف”



