بغداد.. امرأة تحرق زوجها وأمه بسبب خلافات عائلية

2025-02-24 16:45:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الاثنين (24 شباط 2025)، بإقدام امرأة على حرق زوجها وامه داخل منزلهم في منطقة "سويب" جنوب غرب بغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "مشاجرة عائلية لم تعرف اسبابها بين امرأة و(جنتها) زوجة ابنها ضمن منطقة سويب جنوب غربي العاصمة تطورت الى استخدام الزوجة مادة النفط وقامت بسكبه على زوجها وامه".

واضاف انها "تمكنت من اشعال النيران بالام والزوج تمكن من انقاذ نفسه قبل ان تشعل النار فيه"، مبينا أن "الحادث اسفر عن اصابة الام بحروق خطيرة نقلت على اثرها الى المستشفى".

وبين المصدر ان "قوة امنية وصلت مكان الحادث وتمكنت من اعتقال الزوجة وايداعها التوقيف".