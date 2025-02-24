الدولار الأمريكي يواصل تراجعه أمام الدينار العراقي مع إغلاق البورصة

2025-02-24 16:45:14 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي، عصر الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة اقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، أن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149000 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم 149350 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 148000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضا أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 149050 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148950 ديناراً مقابل 100 دولار أمريكي.