"تقلبات غير عادية" تضرب البورصة في تركيا

2025-02-24 16:45:14 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بدأت الجهاتالحكومية التركية، تحقيقاً لمعرفة المسؤولين عن اختلاق ونشر أخبار مضللة، أدت إلىتقلبات غير عادية في بورصة إسطنبول.

وأشارت وكالةالأناضول الرسمية للأنباء، في خبر أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إلى أن "مكتبالادعاء العام في إسطنبول سيجري التحقيق بالتعاون مع هيئة أسواق رأس المال، التيستقدم تقريراً بهذا الشأن".

وبدأت هيئةأسواق رأس المال، يوم الجمعة الماضي، أيضاً تحقيقاً في "تحركات غيرعادية" لأسعار الأسهم في بورصة إسطنبول.

كما قالت إنالمعاملات التي تقوم بها جميع المؤسسات "تخضع حاليا للمراجعة من الهيئةوالبورصة"، وفق رويترز.

وأغلق المؤشرالرئيسي بتركيا، الجمعة الماضي، عند 9602.16 نقطة، بانخفاض 2.09 عن إغلاق يومالخميس الذي سبقه.