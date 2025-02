2025-02-24 16:45:17 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

The post محافظ ذي قار: إنجاز 50% من مشروع المجمع السكني واطئ الكلفة بـ 712 وحدة (فيديو) appeared first on شبكة اخبار الناصرية.