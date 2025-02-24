"بنك الخليج" يحصل على قرض مشترك غير مؤمن بـ 650 مليون دولار

2025-02-24 16:45:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن بنك الخليج الكويتي الاثنين أنه وقع على تسهيل قرض مشترك غير مؤمن بقيمة 650 مليون دولار لاستخدامه في تمويل الأغراض العامة للبنك. والقروض غير المؤمنة هي تلك القروض لا تستند إلى ضمانات أو ممتلكات لتأمين القرض، بل تعتمد على قدرة الشركة المقترضة على سداد القرض بناءً على وضعها المالي، وهو ما يعكس القدرة المرتفعة لبنك الخليج على السداد ووضعه المالي القوي. وقال البنك في بيان على موقعه الإلكتروني، إن هذه هي أول صفقة له في أسواق القروض المشتركة الدولية مما يفتح أمامه مسارا مستداما ومتعددا للتمويل من خلال الوصول إلى أسواق القروض المشتركة الدولية والإقليمية. وقد عملت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، مع بنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين ومنظمين رئيسيين مفوضين أوليين ومديري اكتتاب MLABs حيث قام كل منهما بالعمل بشكل فردي والتنسيق الجماعي في تحقيق هذه الأدوار. وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين، ومديرين رئيسيين، لهذا القرض حيث قاموا بأداء هذه الأدوار بشكل فردي وجماعي، فيما تم ترتيب القرض من قبل الـ MLABs وأُطلق لمجموعة مختارة من المستثمرين الدوليين والإقليميين في إطار التوزيع العام. وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة في بنك الخليج، وليد خالد مندني: حظيت الصفقة باهتمام قوي من البنوك العالمية والإقليمية، مما سمح لبنك الخليج بتوسيع مصادر تمويله وتنويع قاعدة مستثمريه. وأضاف: شهد حجم الطلب على المشاركة في القرض إقبالاً كبيراً، مما مكن بنك الخليج من تفعيل خيار الحد الأخضر لزيادة التسهيل إلى 650 مليون دولار من الحجم الأصلي عند إطلاقه البالغ 500 مليون دولار، بعد التخفيض، مؤكداً ان نجاح هذه الصفقة الأولى يعزز سمعة بنك الخليج كبنك رائد في المنطقة يتمتع بسمعة محلية قوية، وجدارة ائتمانية عالية، وقوة مالية لا مثيل لها. ويعتبر خيار الحد الأخضر آلية يتم تضمينها في بعض الصفقات المالية مثل الاكتتابات العامة أو القروض، مما يمنح البنك أو الجهة المنظمة الحق في زيادة حجم القرض أو الاكتتاب بنسبة معينة بعد إتمام الصفقة الأولية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام