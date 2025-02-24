فلاي دبي تحقق أعلى أرباح في تاريخها

2025-02-24 16:45:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

حققت فلاي دبي أرباحاً صافية بلغت 2.5 مليار درهم 674 مليون دولار قبل الضرائب بنمو بلغ 16بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه 2023، و2.2 مليار درهم 611 مليون دولار بعد الضرائب فيما بلغ إجمالي العائدات 12.8 مليار درهم 3.5 مليار دولار بنمو بلغ 15 بالمئة مقارنة بـ 11.2 مليار درهم 3 مليارات دولار أمريكي في العام 2023. وتعد هذه النتائج سنوية للسنة المالية 2024، الأعلى في تاريخ الناقلة منذ انطلاقتها قبل 15 عاماً. في عام 2024، نقلت فلاي دبي 15.4 مليون مسافر، بزيادة قدرها 11 بالمئة عن عام 2023. كما زادت شركة الطيران من عدد المقاعد المتاحة لكل كيلومتر بنسبة 10 بالمئةإلى 44.503 مليون مسافر، مما عزز مكانتها كثاني أكبر مشغل من مطار دبي الدولي. شكلت تكلفة الوقود 28 بالمئة من تكلفة التشغيل، بانخفاض من 32 بالمئة في عام 2023 بسبب انخفاض متوسط ​​سعر الوقود. وأعلنت شركة الطيران عن رصيد نقدي ومصرفي بما في ذلك المدفوعات المسبقة بلغ 4.7 ​​مليار درهم إماراتي 1.3 مليار دولار أميركي. وعلى وجه الخصوص، سجلت درجة الأعمال زيادة بنسبة 18 بالمئة عبر شبكة الشركة. وبشكل عام، زادت شركة فلاي دبي من عامل الحمولة لديها بنسبة 1.2 بالمئة. تعتمد شركة الطيران على أسطول مكون من 88 طائرة بوينج 737 بمتوسط ​​عمر 5.3 سنوات. وقد وسعت الشركة قوتها العاملة ومرافقها ولديها أكثر من 6000 موظف. تخدم فلاي دبي 131 وجهة من دبي ونقلت أكثر من 120 مليون مسافر منذ تأسيسها. من المهم ملاحظة أن النتائج الإيجابية جاءت على الرغم من تأخير تسليم طائرات بوينج المستمرة. يبلغ دفتر الطلبات الحالي لشركة فلاي دبي 127 طائرة بوينج 737 سيتم تسليمها على مدى العقد المقبل و 30 طائرة بوينج 787 دريملاينر، بعد أول طلب طائرات عريضة البدن بقيمة 11 مليار دولار أمريكي، بدءًا من عام 2027. وأعادت الناقلة التقييم في خطط تنمية وجهاتها ومراجعة أعداد الرحلات عبر الشبكة للتكيف مع التحديات المستمرة في جدوال تسليم الطائرات الجديدة في العام 2024. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام