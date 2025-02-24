2025-02-24 17:00:52 - المصدر: ايشان

في تحذير صادم، أصدرت المملكة المتحدة تنبيهاً عاجلاً من حقن إنقاص الوزن الشهيرة كـ”أوزمبيك” و”مونجارو” بعد وفاة 82 حالة في البلاد استخدمت هذه الأدوية. فقد تم الإبلاغ عن وفاة أكثر من 80 بريطانيا بعد استخدام حقن مرض السكري والتي تستخدم لفقدان الوزن، مثل “أوزمبيك” و”مونجار”، بحسب ما نقلته “ديلي ميل” البريطانية. وأفادت وكالة تنظيم الأدوية […]

ظهرت المقالة حقن شهيرة لإنقاص الوزن تودي بحياة 82 شخصاً في والصحة البريطانية تحذر أولاً على ايشان.



