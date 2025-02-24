العراق يربك أسواق النفط العالمية.. تذبذب الأسعار يقلق الدول المنتجة
2025-02-24 17:00:52 - المصدر: ايشان
مع استمرار التوقعات باستئناف الصادرات من حقول النفط في إقليم كردستان، تعرضت الأسواق العالمية إلى إرباك أدى لتذبذب في الأسعار، الأمر الذي أقلق المنتجين والمستهلكين. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 74.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:13 بتوقيت غرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا أو 0.4 […]
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