2025-02-24 17:00:52 - المصدر: ايشان

مع استمرار التوقعات باستئناف الصادرات من حقول النفط في إقليم كردستان، تعرضت الأسواق العالمية إلى إرباك أدى لتذبذب في الأسعار، الأمر الذي أقلق المنتجين والمستهلكين. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 74.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:13 بتوقيت غرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا أو 0.4 […]

ظهرت المقالة العراق يربك أسواق النفط العالمية.. تذبذب الأسعار يقلق الدول المنتجة أولاً على ايشان.



