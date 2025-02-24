2025-02-24 17:01:04 - المصدر: الطاقة

أثار العراق الجدل حول عزمه البدء في استيراد الغاز المسال، من خلال توقيع صفقات مع الدول المصدرة لهذا النوع من الوقود، دون اكتمال البنية التحتية اللازمة لاستقبال الناقلات. وأعلن وزير النفط، حيان عبد الغني -وفق تصريحات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن) اليوم الإثنين 24 فبراير/شباط- خطط بلاده لاستيراد نحو 600 مليون قدم مكعبة …

إقرأ: العراق يثير الجدل بإعلان صفقة غاز مسال لن تدخل التنفيذ قريبًا على منصة الطاقة



