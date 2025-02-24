2025-02-24 17:10:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خصص مسيحيون في العراق قداديس للصلاة من أجل شفاء البابا فرنسيس،الذي يتلقى العلاج في المستشفى إثر إصابته بالتهاب رئوي.

وقال رئيس أساقفة الموصل في العراق، بنديكتوس يونان حنو: "أعلنّااليوم في 12 كنيسة تابعة للأبرشية رفع الصلاة على نية وسلامة أبينا البابا، وستستمرالقداديس على نيته يوميا طيلة هذا الأسبوع".

كما ذكر الأستاذ في جامعة الحمدانية والمتحدر من بلدة قرقوش في محافظةنينوى، عدنان هادي، لفرانس برس: "طالما كان البابا داعما للشعب العراقي في كلالمواقف التي مرّ بها، فأقلّ ما يمكن أن نفعله هو التعبير عن تضامننا ومحبتنا وتقديرنالهذا الشخص العظيم والكبير".

وأمس الأحد، دعا البابا فرنسيس، الذي يرقد حاليا في مستشفى بروما جراءإصابته بالتهاب رئوي أثر على كلتا الرئتين، أتباع الكنيسة الكاثوليكية حول العالم الذينيبلغ عددهم 1.4 مليار شخص، إلى الصلاة من أجله حيث يواصل تعافيه.

وأعرب البابا (88 عاما)، في رسالة مكتوبة تم نشرها، أمس الأحد، عن امتنانهالعميق للدعم الكبير الذي تلقاه.

ويعاني البابا من مشاكل في الجهاز التنفسي منذ فترة ما قبل أعياد الميلاد.

وفي المستشفى، شخص الأطباء إصابته بالتهاب رئوي أثر على كلتا رئتيه، ووصفواحالته بأنها "حرجة".

وفي مثل هذا العمر المتقدم، يعتبر الالتهاب الرئوي خطيرا للغاية.