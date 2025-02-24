أربيل.. الجامعة الكاثوليكية تستضيف ندوة حول التصميم المعماري الإيطالي

2025-02-24 17:15:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بمناسبة اليوم الإيطالي للتصميم، استضافت الجامعة الكاثوليكيةفي أربيل، يوم الاثنين، ندوة خاصة حول التصميم المعماري الإيطالي، بحضور عدد من الأكاديميينوالطلاب والمهتمين بمجال التصميم والهندسة المعمارية.

وشارك في الندوة بحسب مراسل وكالة شفق نيوز، كل من أريان صلاح الدين، وكيلوزارة الثقافة، وتوماسو سانسوني، القنصل العام لإيطاليا في أربيل، إضافة إلى أساتذةالجامعة ومتخصصين في مجال التصميم.

وركزت الجلسات على الإرث الغني للتصميم الإيطالي ودوره في الهندسة المعماريةالعالمية، إضافة إلى تأثيره على المشهد المعماري في كوردستان والعالم.

تهدف هذه الفعالية، التي تنظمها وزارة الخارجية الإيطالية سنويًا في عدةدول، إلى تعزيز التبادل الثقافي وتنمية المهارات المعمارية لدى الطلاب، بالإضافة إلىتسليط الضوء على تاريخ التصميم والفن الإيطالي.

وأكد المنظمون أن مثل هذه الندوات تسهم في تعزيز الفهم المعمق للفن والتصميمالإيطالي، وتوفر فرصة للطلاب والمهتمين لاكتساب رؤى جديدة في هذا المجال، مما يدعمتطور قطاع التصميم في كوردستان.