الأمن العراقي يعتقل المتهم برسم راية داعش في بغداد

2025-02-24 17:45:14 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، عصر الاثنين، بالقبضعلى مراهق رسم راية تنظيم داعش على جدار مدرسة في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القواتالأمنية، ألقت القبض على الشخص المدعو ( أ ) تولد 2008، والذي قام برسم راية تنظيمداعش الإرهابي على جدار مدرسة في منطقة جسر ديالى في بغداد".

يذكر أن مصدرا أمنيا، أفاد في وقت سابق مناليوم، بالعثور على رسومات لتنظيم "داعش" الإرهابي على جدران مدرسة جنوبشرق العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر أن التحقيقات تشير إلى أن من قامبهذا الفعل هو فتى (تولد عام 2008)، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية بدأت بعملياتالبحث والتحري عنه بعد أن تم مسح الرسومات من الموقع.

وفي وقت سابق من كانون الأول الماضي، كانتالقوات الأمنية قد رصدت في منطقة الزعفرانية جنوب شرقي بغداد عبارات تمجد تنظيم"داعش" الإرهابي على جدران إحدى المدارس، حيث قامت فورًا بمسح العباراتوبدأت التحقيقات بمراجعة كاميرات المراقبة لكشف هوية الفاعل.

وفي الشهر ذاته، تم اكتشاف علم"داعش" مرفوعًا على بوابة إحدى مدارس قرية "خالد" في داقوقجنوبي كركوك، حيث تم تطويق المنطقة وبدء عمليات بحث وتفتيش للقبض على المنفذين،فضلا عن حادثة مماثلة وقعت في قضاء الحويجة وتم القبض على المنفذين من قبل الحشدالشعبي.