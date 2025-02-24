العدل: إطلاق خدمتين لفتح بيان العقار والسند العقاري عبر بوابة أور

2025-02-24 17:55:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، إطلاق خدمتين لفتح بيان العقار والسند العقاري عبر بوابة أور في مديرية تسجيل عقاري الرصافة الثانية.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): "أنها وبالتعاون مع مركز البيانات الوطني التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء، اطلقت خدمتين إلكترونيتين لفتح بيان العقار والسند العقاري عبر بوابة أور في مديرية تسجيل عقاري الرصافة الثانية، وذلك بالتنسيق مع دائرة التخطيط العدلي، في إطار جهود الوزارة لتطوير الخدمات العدلية وتعزيز التحول الرقمي".وأضاف البيان، أن"هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات العقارية، وتقليل الجهد والوقت على المواطنين، والحد من الزخم الحاصل في دوائر التسجيل العقاري، إضافةً إلى تعزيز الشفافية والحد من المعاملات الورقية. كما تأتي هذه المبادرة ضمن برنامج التحول الرقمي الحكومي، الذي يسعى إلى توفير خدمات إلكترونية متكاملة، بما يسهم في تحسين كفاءة العمل في المؤسسات العدلية وتقديم خدمات أكثر دقة وسرعة".وأكدت الوزارة - بحسب البيان -"استمرارها في توسيع نطاق الخدمات الرقمية عبر بوابة أور"، مشيرةً إلى أن" العمل جارٍ على إضافة خدمات إلكترونية جديدة تسهم في تطوير الأداء العدلي، وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر مرونة وسهولة".