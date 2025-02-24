مجلس الخدمة: توزيع 5903 من الدرجات الوظيفية لحملة الشهادات العليا والأوائل الأسبوع المقبل

2025-02-24 17:55:01 - المصدر: واع

بغداد - واعحدد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الإثنين، الأسبوع المقبل موعدًا لتوزيع 5903 من الدرجات الوظيفية لحملة الشهادات العليا والأوائل.وذكر المجلس في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "يود أن يُعلن للفئات من الأوائل وحملة الشهادات العُليا من المشمولين بقانون (59) و(67)، المرحلة الثانية، والذين تمت المصادقة على إطلاق توزيعهم على مؤسسات القطاع العام الحكومي".وأضاف البيان، أن "كتاب المُصادقة ورد إلى المجلس بخصوص ذلك، من الأمانة العامة لمجلس الوزراء للدرجات الوظيفية البالغ عددها (5903)".وتابع البيان، أن "المجلس يُطمئن حملة الشهادات العليا والأوائل، من أن كوادر المجلس بدأت فعلًا في إعداد جداول التوزيع، وبدء عمليات التوزيع خلال الأسبوع المقبل عبر لجان شُكلت لهذا الغرض".