الزراعة المستدامة في العالم.. مبادرات وحلول مبتكرة

2025-02-24 18:00:05 - المصدر: فرانس 24

تستعرض هذه الحلقة من مجلة المراسل مع إبراهيم صالح والمخصصة للحديث عن الزراعة وأشكالها المتنوّعة في عددٍ منْ دولِ العالمْ، الصفحات التالية: بلجيكا.. الزراعةُ المجتمعيةْ أسلوبٌ تشاركي لزراعةِ الأراضي في المدن. العراق.. مبادرةٌ لزراعةِ مليونِ شجرةٍ في المدن تشجعُ الحكومةَ على دخولِ التحدي. تركيا.. الزراعة في المدن توفرُ للسكان أغذيةً عضويةً بأسعارٍ تنافسية. بنين.. زراعةُ القطنْ تفتحُ مجالاً استثماريا في الصناعةِ والتجارة.