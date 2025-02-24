بينها لعناصر في البيشمركة.. رفع 105 رفات من مقبرة جماعية في "البكارة" بكركوك

2025-02-24 18:35:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس محافظة كركوك محمدابراهيم الحافظ، يوم الإثنين، رفع لجنة المقابر الجماعية 105 رفات مجهولة الهويةمن معسكر البكارة تعود لضحايا سقوط على يد تنظيم داعش، أثناء سيطرته على تلكالمناطق.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن من بينالضحايا عناصر في قوات البيشمركة.

وسيطر تنظيم داعش في عام 2014، على مناطق واسعةمن البلاد، شملت محافظة نينوى وأجزاء من كركوك وصلاح الدين والأنبار، ونفذ مسلحوهجرائم إبادة جماعية.

وحتى الآن، ما تزال الجهات المعنية، تفتحالعديد من المقابر الجماعية التي نفذها تنظيم داعش، وهناك العشرات متبقية لم تفتححتى اليوم.

وقال الحافظ لوكالة شفق نيوز، إن "العملجار لتحديد ضحايا المقبرة بالإضافة إلى هوية شهداء البيشمركة، لغرض مطابقتها معالرفات التي استخرجت من المقابر الجماعية التي نفذها تنظيم داعش الإرهابي".

ودعا الحافظ رئيس الوزراء محمد شياع السودانيإلى "تخصيص موازنة خاصة لغرض سرعة إنجاز هذا الملف"، مؤكدا "هناكالعديد من المقابر الجماعية في نواحي الرياض والرشاد والزاب، وهي بحاجة إلى تمويلحكومي لغرض فتحها، وأعداد الرفات فيها مختلف بين واحدة وأخرى".

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2015، تمكنت قواتالبيشمركة الكوردية من طرد داعش من سنجار بمساندة من قوات التحالف الدولي بقيادةالولايات المتحدة الأمريكية، كما ساهمت بأغلب المعارك ضد التنظيم، بما فيها محافظةكركوك.

وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر 2024، أعلن عن رفع100 رفات من مقبرة جماعية في البكارة بمحافظة كركوك.

وبحسب مصدر أفاد في حينها لوكالة شفق نيوز، فإنهذه هي نتائج المرحلة الاولى من عمليات الحفر والاستخراج، مؤكدا أن داعش الارهابيمارس سياسة اعدامات واسعة بحق الابرياء في المناطق التي اجتاحها بعد حزيران 2014.